Goran Maric lascia gli impegni col San Giustino

SAN GIUSTINO – È stato direttore sportivo, presidente e figura di riferimento della Pallavolo San Giustino, contribuendo fattivamente al ritorno del volley maschile ad alti livelli. Ora però Goran Maric ha lasciato gli impegni che aveva con il sodalizio biancoazzurro, anche se rimane in qualità di socio: "Ho fatto una scelta di vita e mi allontano dallo sport. Ho scelto di seguire una nuova strada, declinando ogni incarico organizzativo e lasciando il testimone a Valdemaro Gustinelli, non prima di aver lavorato assieme a lui negli ultimi mesi proprio per garantire la linearità del percorso. Non si tratta di una decisione improvvisa ma meditata nel tempo, resto come socio, però non ho più ruoli operativi e la mia presenza sarà molto limitata. Se San Giustino vorrà salire un altro gradino, la società dovrà ulteriormente potenziarsi, anche se la strada intrapresa è quella giusta".

A.A.