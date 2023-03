Giornata ricca di scontri diretti Domani chiude Cosenza-Spal

Tre scontri diretti per la salvezza. Sarà una giornata intensa in serie B, con il Perugia spettatore interessato. Restano dieci turni, con giochi aperti e grande equilibrio per la corsa promozione e nella lotta per non retrocedere. Dopo l’anticipo di ieri sera Cagliari-Ascoli, oggi solita carrellata di gare alle 14. Il Parma, dopo la bella vittoria di misura al Granillo con la Reggina, è chiamato ad una prova di maturità al Tardini contro la rivelazione Sudtirol, quarta con 47 punti, a -3 dal Genoa secondo. Il Pisa di D’Angelo farà visita al Modena. In cerca dei play off anche il Palermo che, dopo quattro pareggi di fila, al Tombolato di Cittadella andrà a caccia del bottino pieno per tornare ad un successo che manca da più di un mese. I veneti cercano punti salvezza, però. Attenzione alla gara di Benevento, i campani terzultimi, ospitano il Como (oggi a quota 35) per provare ad uscire dalla zona calda della classifica, mentre altro scontro caldo in chiave salvezza è al Penzo, con il Venezia (quintultimo, a 29 punti) che affronterà un Brescia penultimo e reduce da due pari di fila. Alle 16.15 il big match del turno va in scena al San Nicola, dove il Bari, terzo in classifica, dovrà vedersela contro la capolista Frosinone: una sfida che può dire tanto per la corsa alla massima serie. A chiudere il turno

domani due posticipi con la sfida-salvezza Cosenza-Spal e il match tra il Genoa che cerca punti per consolidare il secondo posto e la Ternana che resta a ridosso della zona play-off.