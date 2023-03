Foligno, il tecnico Cotroneo "E’ un pareggio prezioso"

FOLIGNO – Il tecnico del Foligno commenta in modo positivo il pari sul difficile terreno dell’Angelana. "Non sono d’accordo con chi sostiene che il pareggio vale poco o niente per la classifica - ha detto Paolo Cotroneo – per il fatto che il Foligno nei primi 45 minuti in un paio di circostanze è andato vicino al vantaggio. I ragazzi hanno offerto una grossa prestazione al cospetto di un avversario forte, il pareggio ci consente di fare un passettino in avanti in classifica, allungare a cinque la striscia positiva, e un solo gol ala passivo. Ho fatto i complimenti ala squadra per la prestazione e per risultato, consapevole che se riusciranno a mantenere questa determinazione con tanti scontri diretti e le prevedibili sorprese c’è ancora tempo per continuare a credere in qualcosa di positivo". Oggi il Foligno riprenderà gli allenamenti in vista del match testa-coda casalingo con l’Ellera. C.Lu.