Foligno, il giorno del derby "Vogliamo punti salvezza"

Oggi, fischio di inizio ore 15.15 sul terreno dell’Osteriaccia di Spello, va in onda l’anticipo tra la C4 e il Foligno. Il secondo derby stracittadino tra le gli uomini di Alessandro Manni e i falchetti di Paolo Cotroneo. Confronto che rispetto alla partita del girone di andata, si preannuncia un pò sottotono a causa del finale di stagione, diverso da quelle che erano le aspettative delle due squadre all’inizio di campionato. Per la C4, un collettivo allestito per navigare nella parte alta della graduatoria, a tre turni dal termine del campionato, poco o niente può chiedere a questa prima stagione nel massimo campionato regionale. Ancora più tribolata la stagione del Foligno che, causa i cinque punti di penalizzazione, in questi ultimi 270 minuti è chiamato a raccogliere punti decisivi per provare sul filo di lana a giocarsi la stagione attraverso la lotteria play out. Situazione che basta ed avanza per definire la stracittadina odierna, un appuntamento che la C4 e il Foligno proveranno a vincere. "Al di là delle necessità di classifica, il fascino del derby cattura sempre l’attenzione delle due tifoserie. Stimoli che per quanto riguarda la mia squadra – ha spiegato alla vigilia, Paolo Cotroneo – sono convinto che non mancheranno. Anche in considerazione del fatto che i ragazzi, al cospetto di un collettivo costruito per puntare in alto, come accaduto di recente contro l’Ellera, proverà con tutte le proprie forze nel tentativo ribaltare i pronostici della vigilia per portare a casa punti necessari per giocarsi la permanenza con i play out. Sono consapevole che – ha concluso - il tecnico dei falchetti – che il compito non sarà facile contro un avversario di livello che per di più arriva a questo confronto con il dente avvelenato per la sconfitta beffa subita contro il Sansepolcro". Derby che il Foligno affronterà senza Pucci, Currieri, il cui campionato è finito con largo anticipo e Peppoloni, fermati per un turno dal giudice sportivo.

C4: Lori, Tortoioli, Doko, Matarazzi, Benedetti, Lanzi, Mattia, Giabbecucci, Settimi, Kwateng, Francioni (Campagnacci)

: Gil De Oliveira, Dell’ Orso, Bocci, De Simoni, Caruso, Abbate, Brunetti, Piermarini, Massa, Razzitti, Giannò.

Carlo Luccioni