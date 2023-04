Foligno, Brunelli: "Risultato pesante"

FOLIGNO – Il pesante ko con il Branca complica il futuro del Foligno. I quattro schiaffi rimediati pesano come macigni, il Foligno è obbligato ad assorbire in fretta perché il calendario, sabato 8 aprile assegna a Giannò e soci lo spareggio salvezza contro la Nestor. La prestazione contro il Branca solleva perplessità da chiarire in fretta per capire se il vero Foligno è quello ammirato con l’Ellera o quello che ha subito una sconfitta tra le più pesanti della stagione. "Dopo una prima parte della partita – ha commentato Lorenzo Brunelli, il preparatore atletico del Foligno, in panchina in sostituzione di Paolo Cotroneo squalificato – e dopo il gol del vantaggio degli eugubini, il Foligno ha incontrato difficoltà per riordinare le idee. Tutto a vantaggio del Branca che ha intuito le nostre difficoltà per affondare i colpi, fino a confezionare il risultato sul 4-0, punteggio che mortifica, oltremisura, la prova della nostra squadra". Falchetti che fin da oggi, alla ripresa degli allenamenti, sono chiamati a dimenticare quanto accaduto contro il Branca, pronti a scrollarsi di dosso la pesante delusione, consapevoli del fatto che all’orizzonte già si intravede il confronto salvezza con la Nestor. C.Lu.