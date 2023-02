Foligno, altra tegola Vertenza presentata da Tommaso Settimi

FOLIGNO – Per il Foligno provvedimenti a raffica. Dopo quelli recenti che, in due date diverse, sono costati cinque punti di penalizzazione, all’orizzonte si profila un’altra pesante tegola. Quella che potrebbe scaturire dalla vertenza presentata da Tommaso Settimi. L’ex centrocampista folignate rivendica il mancato pagamento di una parte del compenso pattuito con il Foligno. Un compenso lordo totale di 8mila euro, dei quali il giocatore avrebbe ricevuto solo 3.200 euro con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti del Foligno Calcio di 4800 euro. A stabilirlo è la Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (comunicato numero 240). Come detto, a ricorrere alla Commissione è stato il giocatore Tommaso Settimi, l’ex calciatore del Foligno stagione 2021-2022 (serie D), in avvio di stagione passato al Porto D’Ascoli, per ritornare a Foligno, nelle fila della C4 dallo scorso mese di dicembre 2022. La Commissione ha accolto la richiesta formulata da Settimi, e condanna il Foligno al pagamento di 4800 euro da corrispondere entro trenta giorni, ovvero entro il 20 marzo. Data che se il sodalizio biancazzurro non dovesse rispettare, potrebbe andare incontro ad un’altra penalizzazione da scontare durante la stagione in corso. Ipotesi da scongiurare perché ulteriori punti di penalizzazione potrebbero essere decisivi spingere i falchetti ancora di più verso il baratro. Una ‘macchia’ da evitare, per quanto fatto in campo dalla squadra che senza la penalizzazione, adesso avrebbe potuto contare su 26 punti rispetto agli attuali 21. C.Lu.