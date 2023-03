Fioretto, Alessio Foconi è d’oro al Gran Prix in Corea del Sud

Il Grand Prix di fioretto a Busan (Corea del Sud) regala il successo di Alessio Foconi, che sale sul gradino più alto del podio. Il ternano dell’Aeronautica Militare ha debuttato con un 15-4 all’ucraino Yundes per poi battere 15-11 il giapponese Ueno. Quindi ha vinto il derby azzurro contro Edoardo Luperi per 15-6. La certezza della medaglia è arrivata con la vittoria 15-11 sul polacco Rzadkowski. In semifinale, contro il francese Maxime Pauty, il fiorettista umbro ha dominato per 15-4 e nell’ultimo atto, contro l’oro dei Giochi di Tokyo Ka Long Cheung, portacolori di Hong Kong, è scappato via nel momento decisivo, per chiudere con un 15-13 e tornare sul gradino più alto del podio 11 mesi dopo il successo dello scorso anno a Plovdiv.

Brilla un doppio bronzo azzurro nel fioretto femminile con Volpi, alla terza medaglia stagionale dopo i successi di Belgrado e Parigi, e Sinigalia che salgono insieme sul terzo gradino del podio. la prima si è fermata solo in semifinale, perdendo 15-12 la sfida infinita contro la statunitense Lee Kiefer, poi vincitrice della gara. Sinigalia nell’altra semifinale è stata sconfitta dalla giapponese Azuma per 15-10.