"Fere vicine alla cessione Ma io non lascerò la città"

"La Ternana sta per essere ceduta, sicuramente sarà ceduta ad un gruppo molto forte". Così il presidente Stefano Bandecchi in una serie di video social dopo il derby-choc di Perugia, finito con una debacle delle Fere. Bandecchi ne ha per tutti, perugini e ternani, e conferma l’imminente cessione del club. Ribadendo però tutti gli impegni: Interpan, candidatura a sindaco, Palasport, stadio e clinica. Per la cessione, "ci sono tre soluzioni possibili – continua –: un gruppo internazionale molto forte, una serie di aziende con una nostra partecipazione. Stiamo valutando l’affidabilità di tutti: il primo gruppo è affidabilissimo. Ma io non me ne andrò da Terni. Interpan è stata acquistata oggi al 75% da Unicusano, il Palasport rientra nelle gestione di un’azienda collegata a Unicusano, io sono ancora candidato sindaco con la netta convinzione che se Terni vuole la parità con Perugia i ternani potranno votare solo me. Voglio costruire ancora lo stadio, sto prendendo accordi con chi rileverà la Ternana, e quindi la clinica e il centro di ricerca". Poi si rivolge ai supporter: "Comincio con quei tifosi perugini che allo stadio si sono sentiti autorizzati a potermi insultare , sperando che io dovessi abbassare la testa, una mentalità fascista e demenziale. Auguro a tutti di non abbassare mai la testa davanti a niente; io la testa non l’abbasserò mai e a Perugia passeggerò tranquillamente". "Molti tifosi della Ternana, non tutti - continua Bandecchi – , hanno la memoria corta e credo che di calcio ne capiscano quanto me, poco. Sono tra i presidenti della Ternana che hanno vinto forse più derby. Poi in campo non sono sceso io; io pago, allenatori, staff e calciatori, inutile l’ accanamimnento nei miei confronti". Inizia quindi una settimana molto importante per la Ternana. La squadra, oltre a metabolizzare a la batosta col Perugia, è chiamata a reagire per battere il Cittadella che sarà ospite al ’Liberati’ sabato (ore 14). La gara coi venetirappresenta uno snodo cruciale: i tre punti non sono necessari solo per tenersi in qualche modo agganciati alla vasta area dei play-off , ma anche per tenere a debita distanza la zona dei play-out che si trova a 6 punti. La Ternana è alle prese con molteplici defezioni dovute a infortuni e rispetto al derby la situazione potrebbe peggiorare.

Massimo Ciaccolini

Stefano Cinaglia