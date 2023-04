È morto Alfredo Salerni Braccio destro di Gaucci

È venuto a mancare nelle scorse ore l’avvocato Silvio Alfredo Salerni, ex presidente del Perugia Calcio. Più che altro una spalla, un amico, un confidente, un collaboratore e dirigente fidato di Luciano Gaucci. Salerni ha vissuto con l’ex patron biancorosso i momenti più belli e più brutti della gestione del Perugia. Divenne infatti presidente quando Luciano Gaucci fu squalificato per la questione del cavallo che pregiudicò la promozione in serie B dopo lo spareggio. Il pubblico perugino ne apprezzò la cordialità e disponibilità.

La società biancorossa lo ha ricordato con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale: "L’AC Perugia Calcio ricorda l’avvocato. Silvio Alfredo Salerni, venuto a mancare in queste ore, che ha ricoperto anche la carica di presidente del Perugia nel 1993, dopo la squalifica di Gaucci. Tutto il club biancorosso formula le più sentite condoglianze alla famiglia di Silvio Alfredo Salerni". Salerni è deceduto a Santo Domingo dove risiedeva ormai da anni.