"Daremo tutto per restare in B"

"Daremo tutto per conquistare l’obiettivo". Marcos Curado, difensore centrale e capitano del Perugia, si presenta per commentare la vittoria sfumata contro il Cosenza, nello scontro diretto che valeva un pezzo di salvezza. "Tutti avremmo voluto giocare un altro campionato ma la realtà è questa e bisogna adeguarsi, saper soffrire e combattere fino all’ultimo minuto – spiega il difensore argentino – . Ci aspettavamo una partita come questa, entrambe ci giocavamo tanto, abbiamo rischiato poco nella fase difensiva e davanti abbiamo avuto le nostre possibilità, anche se non siamo riusciti a concretizzarle. Non c’è il tempo di pensarci, dobbiamo subito pensare alla prossima partita".

L’obiettivo si può ancora raggiungere. "Continuiamo a lottare. Siamo consapevoli di quanto ci sia in gioco – conclude Curado – , nel corso di questo campionato abbiamo dimostrato quanta voglia abbiamo di uscire da questa situazione e daremo tutto".