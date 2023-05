Coppa Umbria Amatori, lo stadio fa il pieno di emozioni. E il GS Piosina vince ai rigori

Città di Castello, 31 maggio 2023 – Tribuna dello stadio comunale “Corrado Bernicchi” piena come non si vedeva da anni ed entusiasmo contagioso per la finale di Coppa Umbria Amatori di calcio FIGC, che ieri sera ha visto il GS Piosina battere per 5-4 ai rigori l’Arci Cerbara, dopo l’1-1 al termine dei tempi regolamentari e supplementari. Un successo che allunga l’albo d’oro della società vittoriosa, mentre agli sconfitti resta l’amaro in bocca, ma anche la possibilità di rifarsi subito nella finale del Campionato Amatori contro il Real Tiferno in programma giovedì 8 giugno, sempre al “Bernicchi”.

La partita, vibrante e giocata a viso aperto da due formazioni esperte e non nuove a sfide di questa importanza, ha regalato spettacolo e grandi emozioni. “Una serata da brividi, che ha davvero reso onore alla passione calcistica della nostra città”, commenta l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che ha assistito alla partita e ha partecipato alla cerimonia di premiazione finale. “E’ stato meraviglioso il colpo d’occhio della tribuna gremita dello stadio Bernicchi, con i cori, le bandiere, un clima di sportività e festa che ha coinvolto tifosi di tutte le età, tra i quali – evidenzia l’assessore - siamo davvero contenti di aver visto molte famiglie con i bambini”.

“Ringraziamo GS Piosina e Arci Cerbara per averci regalato un vero spettacolo all’insegna dei più sani valori dello sport, sia in campo che in tribuna, coinvolgendo tantissimi concittadini delle nostre due frazioni”, sottolinea Carletti, nel plaudire alla stagione sportiva dei sodalizi calcistici protagonisti della finale.