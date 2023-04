Colpo della Narnese Rocchi stende Ventinella

VENTINELLA

0

NARNESE

1

VENTINELLA (3-5-2): Boila; Scappini, Mariani, Pilleri; Morucci, Marchesini (46’st Nucci), Pinazza, Montacci (17’st Ricciarelli), Pici (30’st Camilli); Sheji (6’st Boldrini), Catani (41’st Cardinali). A disp.: Miccio, Sacco, Sanabria, Sorbaioli. All.: Baccarelli.

NARNESE (4-4-2): Mazzoni; Pinsaglia (34’st Filipponi), Ponti, Brevi, Grifoni; Mora (1’st Falanga), Petrini, Silveri, Pierotti (27’st Thiam); Rocchi (14’st Annibaldi), Tramontano. A disp.: Lugenti, Pigazzini, Perugini, Conti, Gentili. All.: Sabatini.

Arbitro: Mammoli di Perugia (Foglietta e Cannizzaro).

Reti: 4’st Rocchi. NOTE: Espulso Mariani al 40’ (per fallo di reazione) (V). Spettatori: 200 circa. Ammoniti: Mora, Petrini (N), Scappini, Catani (V). Recupero: 1’pt, 5’st.

La Narnese sbanca il Ragni di Soccorso di Magione e mette in cassaforte la salvezza. Decide un gol di Rocchi in avvio di ripresa. Secondo ko di fila per Baccarelli sulla panchina del Ventinella, adesso a soli 3 punti dalla penultima piazza.