Città di Castello, nella sfida con i toscani libero accesso per le donne sugli spalti del "Bernicchi"

Nella fondamentale partita odierna contro il Poggibonsi Gorini e compagni potrebbero essere sostenuti da un nutrito pubblico femminile. Infatti, nella settimana dell’8 marzo, il presidente Paolo Cangi, in pieno accordo con tutto il Consiglio Direttivo, ha deciso di mettere in essere un gesto forse minimo, ma di grande significato: le signore e signorine avranno infatti libero accesso agli spalti del “Bernicchi”.

Venendo alla partita, è inutile dire che il match riveste un’importanza capitale per l’undici di Gualtiero Machi, da appena due settimane alla guida dei biancorossi.

Un altro passo falso, il quinto di fila, potrebbe significare ritrovarsi in piena bagarre play out e soprattutto con il morale sotto i tacchi: "Siamo concentrati sul nostro percorso – afferma l’allenatore tifernate – perchè la prestazione di Arezzo ci ha dato morale ma purtroppo non punti.

Del Poggibonsi temo sia le individualità in attacco che l’organico ormai consolidato ma la squadra sta rispondendo e, al netto delle assenze, possiamo fare una gara importante". Assenze che rispondono al nome del portiere Nannelli, che sembra comunque poter essere vicino al rientro, Trovato, uscito acciaccato da Arezzo, e Mezzasoma squalificato: nel contempo perà rientreranno Genovese e Calderini e forse Massai dal primo minuto.

Probabile formazione: Guerri, Mariucci, Mosti, Brunetti, Gorini, Buono (Massai), Pupo Posada, Rossitto, Doratiotto, Calderini, Grassi.

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia (Conforti e Sadikaj).