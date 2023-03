Capezzi-Bartolomei Ballottaggio in mediana

Senza Olivieri, ma con Ekong e Iannoni nella lista dei convocati e con il solo Baldi preso in prestito dalla formazione Primavera. Fabrizio Castori recupera alcuni giocatori importanti per la gara con il Cittadella, ma deve fare comunque i conti con la difesa a mezzo servizio, viste le assenze di Rosi e Curado per squalifica e quella di Dell’Orco. Ma rispetto a una settimana fa potrà contare su Angella a pieno regime. Davanti a Gori ci saranno quindi Sgarbi, Angella e Struna. Sulle fasce ci sarà spazio per Casasola a destra e Lisi sul versante mancino. In mezzo al campo ci sarà Santoro, mentre per l’altra maglia sarà ballottaggio tra Bartolomei e Capezzi con il secondo che parte favorito. Sulla trequarti, invece, Luperini è in vantaggio su Kouan, mentre la coppia d’attacco sarà formata, in avvio, da Di Serio e Di Carmine, con Ekong e Matos pronti a subentrare in caso di necessità.