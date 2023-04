Cambio al vertice del Foligno calcio Arriva Filippetti

FOLIGNO – Simone Filippetti imprenditore tuderte, già all’interno del Foligno Calcio, pronto a subentrare all’attuale numero uno biancazzurro Renato Colavita. L’ufficialità l’ha inoltrata lo stesso Colavita pronto a farsi da parte, causa la lunga squalifica. Colavita, in una lettera rivolta ai tifosi e alla città, ha tracciato le difficoltà debitorie creata dalle precedenti gestioni "sanata in parte in prima persona – scrive Colavita – supportata da alcuni sponsor. Situazione che ha creato molte criticità che hanno avuto due effetti: uno negativo, derivante dalla penalizzazione, l’altro positivo per aver dato la possibilità a molti giovani calciatori folignati di esprimersi a questi livelli con continuità. Di recente, ho avuto dei contatti con altri imprenditori e altre società calcistiche, come la C4, con cui abbiamo avviato un’interlocuzione, che ad oggi non so se darà o meno sviluppi futuri. Nell’immediato Filippetti assumerà la gestione del Foligno, intendiamo sviluppare un progetto mirato a portare a temine il risanamento economico-finanziario della società in fase di completamento e costruire una squadra esperta e calciatori umbri e folignati". Intanto i tifosi rumoreggiano e in una lettera evidenziano il dissenso verso la società. Per il 26 aprile al circolo Dardi di Borroni, ore 20, hanno promosso un incontro.