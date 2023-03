Basket e solidarietà a braccetto per la Pallacanestro Perugia

Basket e solidarietà a braccetto per la Pallacanestro Perugia. Alla vigilia della sfida contro Porto San Giorgio, penultima sfida della fase ad orologio del campionato di serie B femminile, le ragazze di coach Posti hanno ricevuto la visita della piccola Caterina, bimba marscianese di 9 anni, affetta da una malattia genetica rara. Accompagnata dal papà Giorgio Massoli, dall’amico Stecca, primo tifoso delle biancorosse, e dalle sorelline, Caterina o, se preferite, Popy, si è divertita con le ragazze di coach Posti che, da oggi, hanno una tifosa in più. Proprio oggi prenderà il via una nuova avventura ribattezzata "Popy on the road" la Via degli Dei", un viaggio, in bici e non solo, da Firenze a Bologna, per arrivare a Roma sabato 1 aprile, con momenti di confronto con scuole e realtà locali per sensibilizzare sul problema della disabilità. Al viaggio sarà abbinata una raccolta fondi finalizzata a supportare la Isaac Italy, società internazionale che sostiene la Comunicazione Aumentativa Alternativa, fondamentale per consentire di esprimersi ai bambini con bisogni comunicativi complessi. Giorgio e i suoi amici non sono nuovi a simili iniziative avendo già sperimentato un’"Umbria coast to coast" e un "Popy on the road to Rome". "Nel nostro piccolo – sottolinea coach Posti – abbiamo cercato di dare un piccolo contributo ospitando Popy e le sue sorelline. Da oggi in poi seguiremo sempre le avventure sue e del suo papà e anche loro seguiranno il nostro cammino in campionato". Una gara da non sbagliare quella odierna (palla a due alle ore 18,30) contro Porto San Giorgio. La Pallacanestro Perugia deve difendere il terzo posto dall’assalto di Senigallia. Le biancorosse torneranno poi in campo, dopo il turno di riposo, mercoledì 5 aprile ad Orvieto, prima del via dei playoff. "Il piazzamento in classifica – continua coach Posti – sarà fondamentale e quella contro Porto San Giorgio diventa una gara da vincere a tutti i costi. Avremo dalla nostra il sostegno del pubblico del PalaPellini che, risultati alla mano, ci ha sempre fatto fare la differenza e sono sicuro che sarà così anche ora che arriva il momento decisivo della stagione".