Bartolomei vince la tappa e va in fuga

Paolo Bartolomei vince la tappa di Rimini e prende il largo in testa alla classifica del Miglior Grifone, trofeo ideato dal centro di Coordinamento dei Perugia club. Il centrocampista, autore della rete del momentaneo vantaggio nella gara di sabato, ha conquistato il 48,12 per cento dei voti dei tifosi biancorossi. Un successo he gli permette di consolidare la sua leadership nel concorso. I tifosi del Perugia hanno anche apprezzato la prestazione di Kouan (autore della rete del vantaggio): il centrocampista ha ottenuto il 27,9 per cento dei voti.Sul podio, al terzo posto, il portiere Adamonis con il 9,65 per cento. Matos (6,14%) e Mezzoni (2,63%) chiudono il poker dei votati. Questa la classifica generale dopo la quinta partita di campionato: Bartolomei 41 voti, Kouan e Matos 18,

Seghetti 15, Adamonis 14, Angella 12, Cancellieri e Vazquez 12, Mezzoni e Iannoni 8, Lisi 2 voti.