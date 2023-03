Bartoccini sconfitta in tre set a Novara

3

BARTOCCINI PERUGIA

0

(25-17, 25-22, 25-14)

IGOR GORGONZOLA : Bosetti 8, Bonifacio 10, Karakurt 21, Adams 7, Chirichella 9, Cambi 3, Fersino (L), Varela Gomez 3, Giovannini 1, Battistoni, Ituma, Bresciani. Non entrate: Dell’Aglio (L), Carcaces. All. Lavarini.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Polder 4, Santos 1, Lazic 7, Nwakalor 1, Galkowska 10, Guerra 12, Armini (L), Galic 1, Garcia, Avenia, Provaroni. Non entrate: Rumori (L), Gardini, Bartolini. All. Bertini.

Arbitri: Florian, Rossi.

Spettatori: 2400

Durata set: 26’, 28’, 22’; Totale: 76’

Sconfitta in tre set per la Bartoccini Fortinfissi Perugia al cospetto della più titolata Igor Gorgonzola Novara. Nei primi due set, soprattutto nel secondo, il sestetto di Bertini non ha demeritato e ha cercato di contrastare la potenza di Karakurt, mvp e best scorer con 21 punti, e compagne poi però nel terzo set non c’è stata praticamente storia. In avvio Lavarini non ha Danesi, in campo ovviamente Bonifacio, mentre coach Bertini sceglie Guerra e Lazic in posto quattro.

Nel primo set le umbre restano a contatto solo in avvio con la Igor, poi Karakurt, 10 punti nel set, suona la carica e per le perugine è difficile provare la reazione anche perché la sola Guerra passa io attacco (5 punti).

Da metà set in poi la Igor non commette errori e va a vincere in scioltezza (25-17). La Bartoccini Fortinfissi gioca meglio nel secondo set quando Galkowska inizia a mettere in terra qualche pallone in più (11-12). Comincia una battaglia punto a punto fino all’errore di Lazic (20-18) che manda avanti la Igor, capace poi di chiudere 25-22. Nel terzo set la squadra di coach Bertini vede subito scappare via le piemontesi che non si fanno più avvicinare, il finale è di marca biancoblu e Karakurt diventa imprendibile (25-14).