Bandecchi: "Tutto pronto per l’azionariato popolare"

Una nuova S.p.A. per l’azionariato popolare. Rileverà al massimo il 30% delle quote della Ternana Calcio. E’ la novità annunciata da Stefano Bandecchi a margine della presentazione delle sue liste per la candidatura a Sindaco di Terni. "La prossima settimana – spiega il Presidente rossoverde – saranno messe le firme sull’atto costitutivo di "Club Tifo Ternana", S.p.A con 240 mila euro di capitale sociale il cui statuto riporta che chiunque può acquistare un’azione al prezzo di 8 euro, per poi versare 300 euro l’anno. Ognuno potrà avere un massimo di 15 azioni, dunque per un versamento annuo di 4.500 euro. L’Università Niccolò Cusano, che manterrà la maggioranza delle quote della Ternana Calcio, avrà il 16% del pacchetto azionario di "Club Tifo Ternana", versando dunque ogni anno 1 milione e 600 mila euro". Dunque, per ora nessun nuovo socio in corsa, ma a giugno se ne riparlerà. Bandecchi non perde di vista il massimo obiettivo: "Quando la Ternana andrà in Serie A, coloro che possiedono le azioni della suddetta nuova S.p.A. potranno venderle a chi vorranno. Saremo i primi in Italia a realizzare questa cosa. Acquistando le azioni da 8 euro si avranno il 30% di sconto sull’abbonamento, agevolazioni sui gadget e su viaggi, uno sconto del 25% sull’iscrizione alla nostra università. Sono sicuro che in tanti acquisteranno le azioni e che dunque potremmo non avere necessità di fare ulteriori operazioni a livello societario". Bandecchi conclude con un commento sulla squadra: "Mi aspettavo un campionato totalmente diverso. Ormai siamo alla ricerca dei punti per la salvezza. Certamente ci sarà una grande rivoluzione a giugno". DAL CAMPO. Problemi per Partipilo in vista della gara con il Pisa (domenica ore 16.15 al "Liberati"). L’attaccante ha svolto lavoro personalizzato a causa di un lieve affaticamento muscolare. Lavoro in gruppo per tutti gli altri (attivazione collettiva e seduta tecnico-tattica). Per oggi è in programma una seduta a porte chiuse alle ore 10.

Augusto Austeri