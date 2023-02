Bandecchi: "La Ternana non andrà più sotto la Curva"

di Massimo Ciaccolini

Il commento di Bandecchi – che oggi a Roma, nella sede del Coni riceverà il prestigioso premio ‘Andrea Fortunato-lo sport è vita’ quale migliore presidente – allo striscione polemico nei suoi confronti esposto dalla ‘Curva Nord’ e l’emergenza infortuni in vista del derby. Questi i temi caldi in casa rossoverde nel post-Parma dopo le recriminazioni della Ternana sulla direzione arbitrale e del Var nella gara coi crociati. "Sono arrivato tardi allo stadio, non mi sono accorto dello striscione – ha detto Bandecchi su Instagram – e tra l’altro ci vedo poco e devo operarmi a un occhio. Chiedo scusa, quindi, se sul momento non ho dato importanza a questo fatto, sebbene lo striscione sia stato messo da persone che a mio parere non dovrebbero aprire bocca. Me lo hanno riferito a fine gara e comunque sono contento di aver scoperto che non piaccio a quelli che non mi piacciono. Io, del resto, non temo di non piacere anzi, quando piaccio troppo mi sento a disagio. Sono felice di aver capito che in Curva Nord ci sono persone che non mi stimano e li ringrazio per questa cosa che – dice Bandecchi ridendo – mi auguro possa peggiorare nel tempo. Di sicuro – ha chiuso il presidente rivolgendosi a quella parte del tifo organizzato che è molto critica nei suoi confronti – vi dovete mangiare il fegato prima che io possa provare fastidio da quello che dite e d’ora in avanti, lo prometto, la squadra non andrà più sotto la curva. Vedete, il vostro striscione era talmente banale; io oggi ho problemi con lo Stato, col Governo e sono stato considerato uno dei più grossi evasori d’Italia". Intanto, in vista del derby la Ternana si lecca le ferite per i numerosi infortuni ai quali dovrà aggiungersi la squalifica per un turno di Diakité. Contro il Parma, infatti, per problemi fisici sono usciti anzitempo dal campo Corrado, Favilli e Ghiringhelli, i quali si sono aggiunti all’infortunato di lungo corso Capuano e ad Agazzi e Bogdan fermatisi per problemi muscolari la scorsa settimana. La situazione è molto critica e lo staff medico la sta monitorando nella speranza di poterla alleggerire il più possibile. Ieri mattina, al "Taddei", i rossoverdi a disposizione hanno ripreso ad allenarsi mentre oggi è prevista una giornata di riposo.