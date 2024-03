Avversario. Cicconi: "In casa non lasciamo nulla»

Si avvicina la sfida che vale il terzo posto. L’esterno sinistro della Carrarese Manuel Cicconi presenta la gara col Perugia. "È una sfida che rappresenta tanto in questo momento. In casa siamo sempre molto competitivi con un rendimento che lascia poco o niente ai nostri avversari. Con il Perugia sarebbe importante comportarci come facciamo sempre per dare quello spunto finale in grado di ipotecare una posizione di classifica a cui puntiamo molto. Nel caso, poi, riuscissimo a chiudere come migliori terzi dei tre raggruppamenti ne sortirebbero vantaggi importanti per i playoff".

Cicconi e le restanti cinque sfide. "Il nostro obiettivo è confermarci di partita in partita puntando al massimo risultato contro ogni avversario perché abbiamo dimostrato di essere tra le squadre più attrezzate. La Torres pare essere nuovamente sfuggita ma nel calcio finché la matematica te lo consente bisogna sempre crederci".