Gubbio ko in Coppa Italia di Serie C, è l’Ascoli a passare il turno 2-1

Gubbio, 12 agosto 2024 – A vedersela con l’Arezzo nel turno successivo sarà l’Ascoli. In Coppa Italia di Serie C il Gubbio cade proprio in terra ascolana contro i bianconeri. Finisce 2-1 un match nel quale gli umbri ci hanno provato ma poi hanno dovuto soccombere.

Una partita comunque equilibrata, in cui alla fine due giocate di qualità ascolane hanno condannato la squadra di Taurino. Un team ancora in pieni lavori in corso quello del Gubbio, con tanti ragazzi giovani in panchina e una rotazione corta.

“Avremmo comunque dovuto lavorare meglio sulle reti che abbiamo subito – dice il tecnico – Nel primo tempo abbiamo creato tre quattro occasioni, avremmo potuto essere un po’ più pericolosi. Nel complesso la squadra ha lottato alla fine pur non avendo cambi. Sapevamo che avremmo potuto soffrire. Alla base rimane l’impegno della squadra, sulla cui base costruire il nostro percorso”.

E sul ruolo da recitare in Serie C: “Vediamo cosa arriva dal mercato – afferma Taurino – Vogliamo fare bene, vogliamo dare il massimo, poi strada facendo calibreremo cosa è il nostro massimo”.

Il tabellino

Ascoli Gubbio 2-1

Ascoli (4-3-3): Raffaelli; Adjapong, Tavcar, Piermarini, Cozzoli; Campagna (10’st Alagna), Bando, Varone; Silipo (dal 7’pt Marsura, dal 34’st Bertini), Tirelli (10’st Corazza), D’Uffizi (dal 34’st Caccavo). A disp.: Bolletta, Re, Corazza, Lo Scalzo, Maiga Silvestri, Caucci, Ciccanti. All.: Massimo Carrera

Gubbio: (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Signorini, Pirrello; Morelli (27’st Maisto), Rosaia (48’st Rocchi), Proietti, David; Corsinelli, Di Massimo; D’Ursi. A disp: Galli, Guerrini, Conti, Cuccarini, Arpaia, Bita. All.: Roberto Taurino

Arbitro: Allegretta di Molfetta

Reti: 35’pt D’Uffizi, 4’st D’Ursi, 15’st Marsura

Note: Spettatori 3.305 per un incasso di 19.287 euro. Espulso al 40’st il vice allenatore Porrini per proteste. Ammoniti: D’Ursi, Morelli, Rosaia, Proietti, Maisto. Angoli: 3-6. Rec.: 2’-4’ Ascoli