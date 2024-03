Al Grifo basta un tempo, riscatto al Curi contro l’Ancona

Perugia, 9 marzo 2024 – Tutto nel primo tempo: due gol, un rigore sbagliato e i tre punti. Il Perugia si impone al Curi contro l’Ancona e cancella la batosta subita a Chiavari con la Virtus Entella. Una vittoria preziosa, che rilancia il Perugia alla corsa per il terzo posto.

Il Perugia parte a mille in avvio. E dopo pochi minuti Radicchio stende Sylla in area: è rigore. Lo stesso attaccante senegalese si presenta sul dischetto ma il suo tiro viene respinto dal portiere Perucchini. Poco dopo è Seghetti che sfugge ancora a Radicchio, ancora rigore: questa volta tira Lisi che non sbaglia e firma il vantaggio. Prima della fine del primo tempo Paz realizza il 2-0 che chiude la partita.

La squadra di Formisano conquista la quarta vittoria di fila al Curi. Ora i biancorossi devono far meglio in trasferta, a partire da domenica prossima quando il grifo farà visita al Gubbio.

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic (16’st Souare); Paz (39’st Agosti), Iannoni, Torrasi, Kouan; Lisi (16’st Bozzolan); Sylla (27’st Vazquez), Seghetti (39’st Matos). A dis: Abibi, Angella, Viti, Cancellieri, Ricci, Giunti, Agosti, Cudrig, Polizzi. All: Formisano

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini, Radicchio (15’st Marenco); Barnabà (8’st Clemente), Saco, Gatto (32’st D’Eramo), Cioffi (32’st Basso), Martina; Energe, Moretti (8’st Giampaolo). A disposizione: Vitali, Perri, Agyemang, Prezioso, Vogiatzis. All: Noviello.

Arbitro: Luca De Angeli di Milano. Assistenti: Taverna di Bergamo e Peloso di Nichelino. Quarto ufficiale: Palma di Napoli.

Marcatori: 35’pt Lisi (rig.), 40’pt Paz

Note: ammoniti Moretti, Lewis, Vulikic, Lisi, Marenco Spettatori: Presenti 3511 (di cui 500 ospiti). 15’ pt Perucchini para un rigore a Sylla.