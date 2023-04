Academy Cup, grande successo Tre giorni di sport e divertimento

Un’altra grande edizione, la nona, che va in archivio con la soddisfazione di tutti. Si è conclusa ieri un’altra edizione dell’Academy Cup, la manifestazione riservata alle società affiliate al Perugia iniziata giovedì e conclusa al Curi. Ben 54 società partecipanti, quasi 1000 bambini in campo e circa 2000 persone (fra dirigenti, staff genitori e amici) sulla tribuna, nove città dell’Umbria coinvolte. Sono questi i numeri del torneo che ormai è diventato una tradizione nel panorama umbro. Le società partecipanti provenivano da Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Marche, Piemonte, Basilicata, Toscana e Lazio, oltre che dalla nostra Umbria. Spello, Umbertide, Collepepe, Castiglione del Lago, Sanfatucchio, Tavernelle, Allerona, Orvieto e Cortona i paesi che oltre ad ospitare le gare di giovedì e venerdì hanno dato la possibilità alle squadre di alloggiare e visitare le bellezze del territorio. La giornata ha preso il via con la sfilata di tutte le squadre, seguita dai saluti dell’assessore allo Sport Clara Pastorelli. "Vedere al Curi centinaia di ragazzini, dirigenti e genitori che appoggiano questo progetto è bellissimo. Un plauso al presidente Santopadre e allo staff Academy".

Emozionato il presidente Santopadre. "Quando sono entrato in campo mi è tornato in mente il primo incontro con Mauro Lucarini, il vero artefice di questo progetto. Ogni anno è un’emozione, dico grazie alle società e alle famiglie che hanno accompagnato i ragazzi, è anche un’occasione per condividere bei momenti". Stanco ma felice il vicepresidente nonché direttore Academy Mauro Lucarini. "Abbiamo temuto per il brutto tempo ma non ci siamo scoraggiati e ora ci ritroviamo a commentare con molta soddisfazione un’altra edizione conclusa alla grande".

Emozionante la lettura del giuramento di lealtà e correttezza, recitato da due bambini della scuola calcio biancorossa, Matteo e Dafne. A seguire il saluto dei giocatori del Perugia, accompagnati dal ds Castagnini e dal tecnico Castori, che hanno sfilato all’americana dando il "cinque" a tutti i ragazzi.

Presente anche l’amministratore delegato di Conad Centro-Italia, Danilo Toppetti e Valentina Roscini, responsabile selezione femminile CRU Umbria.