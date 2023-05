A Pian di Massiano la ripresa dopo due giorni di stop Di Serio rientra dalla squalifica, Olivieri è invece out

Il Perugia, dopo due giorni di stop, torna oggi in campo per preparare la prossima gara con il Venezia. Sarà una settimana intensa, presumibilmente anche di confronti nello spogliatoio per cercare di trovare una via d’uscita dal tunnel che pare aver inghiottito nuovamente il Perugia. Il Grifo ci è riuscito già una volta e può farcela anche adesso. Per il prossimo turno Fabrizio Castori potrà contare sul ritorno di Giuseppe Di Serio: l’attaccante ha scontato il turno di squalifica e sicuramente tornerà in campo dal primo minuto nella delicatissima sfida contro il Venezia. Non ci sarà invece Marco Olivieri che sarà fermato dal giudice sportivo. A proposito di giudice sportivo c’è attesa per quelli che saranno i provvedimenti dopo il lancio ripetuto di petardi in campo.

Oggi pomeriggio a Pian di Massiano, alla ripresa degli allenamenti, sarà fatta chiarezza anche sulle condizioni di Jacopo Furlan che ha lasciato il campo dopo il raddoppio del Cagliari. In caso di forfait tra i pali tornerà Stefano Gori, uscito di scena dopo la serataccia contro la Reggina.