Nel 2011 abusò di un minore: arrestato un trentaseienne

Perugia, 23 aprile 2024 - Su di lui pendeva il reato di violenza sessuale aggravata su minore, commesso nel 2011. Adesso per un 36enne rumeno si sono aperte le porte del carcere di Terni. Ad eseguire l'ordine di carcerazione i Carabinieri della stazione di Foligno. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia. L’uomo è stato condannato in via definitiva per il reato di violenza sessuale aggravata su minore, commesso a Spoleto nel 2011 e 2012, dopo aver già riportato in primo grado la condanna del locale Tribunale.

I militari, dopo averlo rintracciato, hanno provveduto ad associarlo presso la casa circondariale di Terni, a disposizione dell’autorità giudiziaria, ove dovrà scontare una pena di 10 anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e da ogni incarico ove siano presenti minori o che riguardino essi.