Picchia e maltratta la compagna anche davanti al figlio: arrestato

Foligno (Perugia), 3 maggio 2024 - Maltrattamenti, percosse e minacce anche davanti al figlio: di questi reati è accusato un uomo, per il quale è scattata la custodia cautelare in carcere. Esasperata dai comportamenti aggressivi del marito, la donna ha deciso di sporgere denuncia e ha chiesto l'aiuto della Polizia.

Le forze dell'ordine di Foligno - dopo un primo intervento a seguito di un recente episodio di violenza, corredato da un’articolata denuncia da parte della vittima, e a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Spoleto - sono risalite a diversi episodi che hanno messo in luce la gravità dei fatti. E' emerso infatti negli ultimi mesi, l'uomo ha maltrattato la donna, insultandola, denigrandola e mettendone in discussione la fedeltà. In alcuni casi, la vittima è stata oggetto di percosse e aggressioni fisiche, situazione che le hanno ingenerato un crescente stato di ansia e paura. Nel corso delle indagini, peraltro, è emerso che alcuni episodi di violenza si sono verificati anche in presenza del figlio della donna. Dagli approfondimenti dei poliziotti è emerso, inoltre, che l’indagato, lo scorso aprile, ha aggredito la moglie procurandole lesioni personali giudicate guaribili in 20 giorni.

Il Gip del Tribunale di Spoleto, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in ordine ai delitti contestati, ha emesso a carico dell’indagato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.