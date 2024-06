Internazionali di tennis, oggi spettacolo quarti. Fognini contro Darderi

Perugia, 14 giugno 2024 - Ancora "centrale Guerrieri" del Tc Perugia sold out ieri sera, dove Fabio Fognini ha disputato il suo incontro-show, battendo l'altro azzurro, il giovane ma meno esperto, Matteo Gigante. Il taggiasco, a Perugia per l'Atp Challenger 125 la spunta per 6-4 7-5 rimontando un passivo di 2-5 nel secondo parziale, cosa che gli ha evitato i rischi e le fatiche dell’eventuale terzo set: “Sono contento, ovviamente felice di aver vinto una bella partita - ammette l'ex numero 9 del mondo - Il pubblico è davvero caloroso e lo aspetto per il quarto di finale contro Luciano Darderi. E' maestro contro allievo vista l’età, però sono qui perché ho ancora voglia di giocare e il mio obiettivo è il main draw degli US Open. I tempi sono cambiati, ho altre priorità, ma continuo a divertirmi e finché sarà così continuerò”.

Attualmente numero 102 del mondo Fognini continua a inseguire vittorie per l’obiettivo newyorchese che passerà anche dalla sfida di stasera, ore 20,30, contro Luciano Darderi. Sarà di nuovo orario serale per l’assalto al numero 41 e prima testa di serie del torneo umbro: “È un Top 50, ha fatto un grandissimo salto di livello e ci sarà da correre. A fine torneo tornerò a Perugia, per visitare questa città che ti fa camminare tantissimo”.

Clima sempre più infuocato agli Internazionali, perché oggi pomeriggio sarà anche la volta del perugino e beniamino di casa Francesco Passaro. Il numero 133 del mondo ha avuto la meglio su Agamenone, vittoria che lo fa accedere ai quarti di finale contro Daniel Altmaier, un vero e proprio spartiacque per le speranze del tifo umbro. Altro bel match, altra bella impresa. "A livello Challenger - dice il giovane tennista - vittorie facili non esistono, il livello è salito e tutti vogliono fare punti per salire in classifica. Le energie risparmiate ieri mi torneranno utili ai quarti di finale”.

Parcheggi: vista l'altissima affluenza di pubblico, l'organizzazione ricorda che è disponibile anche il parcheggio messo a disposizione dal Dipartimento di Agraria, collegato al circolo da una scalinata interna. Inoltre su via Bonfigli è stato istituito il senso unico. Sulla carreggiata di sinistra (lasciando San Pietro alle spalle) è possibile parcheggiare.