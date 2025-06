Terni, firmato l’accordo di programma per la riconversione del sito di Ast

Terni, 11 giugno 2025 – E’ stato firmato al ministero delle Imprese e del made in Italy l'Accordo di programma per l'attuazione del Progetto integrato di messa in sicurezza e di riconversione industriale del sito di Acciai speciali Terni. Il piano economico-finanziario prevede un investimento iniziale da parte di Ast di 557 milioni nel periodo fino al 2028, destinati all'efficientamento e miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali degli impianti produttivi, a cui seguirà in una seconda fase da 573 milioni di euro.

A siglare l'intesa rappresentanti dei ministeri dell'Imprese, dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e di quello del Lavoro, Regione Umbria, con la presidente Stefania Proietti, Invitalia, Ast e Acciaieria Arvedi. L'incontro è stato coordinato dal ministro Adolfo Urso. L'accordo definisce gli interventi di parte pubblica e privata finalizzati all'attuazione del Progetto integrato di decarbonizzazione, sviluppo economico sostenibile e risanamento ambientale dell'area industriale in cui si trova lo stabilimento produttivo, con l'obiettivo del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e, se ce ne saranno le condizioni, del loro futuro incremento. Dopo la firma l'accordo è stato illustrato ai sindacati.