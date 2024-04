Due fratelli rivoluzionano lo studio di commercialista del padre e nasce una startup

Perugia, 4 aprile 2024 - Talenti che se ne vanno, talenti che invece tornano. Per assumersi un rischio molto grande: "rivoluzionare" lo studio del padre commercialista, in chiave digitale e smart, grazie alle nuove tecnologie che oggi abbiamo a disposizione.

Loro sono i fratelli Nicola e Filippo Primieri, 29 e 27 anni, perugini, formazione di ferro con Laurea triennale in Economia e Management alla Luiss, esperienze tra Vienna e Barcellona, alla domanda del padre Luca in videochiamata "allora, cosa volete fare nella vita?", non hanno avuto dubbi: "Accettiamo la sfida, ma a modo nostro".

Ed ecco che nasce una startup che semplifica la burocrazia alle piccole e medie aziende e rende veloce e trasparente la relazione con il professionista che le segue.

L'idea piace anche ai grandi investitori, esce dai confini dell'Umbria e chiude un round per un valore di 810 mila euro, con la partecipazione di fondi di investimento strategici per lo sviluppo della startup, come 40Jemz Ventures, FNDX in qualità di, advisor per il club deal X-Equity, I3Charter, Pankalos e Vesper. "Un elenco importante - racconta Nicola - che vede la partecipazione di Fabio Nalucci come Angel Investor, soggetto chiave dell’ecosistema dell’innovazione italiano e non". "La nostra piattaforma è un modo di fare consulenza più semplice, più veloce e più economico. FidoCommercialista - spiega Filippo (Cto) - si è affermato sviluppando una soluzione completamente digitale per aprire e gestire un’attività in Italia a prescindere dal regime fiscale”. I numeri parlano attualmente di trenta dipendenti e tremila clienti. "Ora - dicono - puntiamo a diventare leader del servizio in Italia, in grado di offrire un pacchetto completo commercialista-notaio-consulente del lavoro".

Il successo non li ha cambiati. La domenica è sacra per il pranzo con i nonni materni, e poi un po' di sport, gli amici, qualche viaggio.

"Lavoriamo giorno e notte e continuiamo a studiare per aggiornarci. Investiremo molto nell’automazione dei processi in modo tale da ridurre al minimo le attività a basso valore aggiunto svolte dai commercialisti per permettergli di concentrarsi sulla consulenza e sulle pratiche più complicate". A proposito, da dove viene il nome FidoCommercialista? La fonte d'ispirazione è lui, Flux, l'adorato bracchetto: "Sta con noi anche in studio. Compagno inseparabile".