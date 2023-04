E’ Valentina Lodovini l’unica adulta nel film di soli bambini “Alla ricerca di Rose”

San Giustino (Perugia), 27 aprile 2023 – Nel cast del film «Alla ricerca di Rose» che ha coinvolto come attori gli studenti della scuola primaria di San Giustino, entra una guest star: Valentina Lodovini, unica adulta a recitare insieme a 60 bambini.

Le riprese sono finite da qualche settimana e in queste ore la casa di produzione Whiterose Pictures ha annunciato la presenza nel cast di Valentina Lodovini.

L’attrice, originaria di Sansepolcro, che si divide fra palcoscenico e set – già David di Donatello nel 2011 – interpreta all’interno della nuova pellicola girata in Altotevere, il ruolo chiave di Rose.

«La sceneggiatura ha conquistato sin da subito l’attrice, sensibile alle tematiche trattate nel film: il rispetto per l’ambiente e la natura, l’aggregazione e l’importanza che il Cinema riveste nel trattare determinati argomenti in età giovanile», dicono i produttori.

La trama infatti, narra di un ipotetico futuro prossimo (il 2029), quando un gruppo di bambini, dopo un evento misterioso, si ritrova a fare i conti con un mondo senza adulti, elettricità o tecnologia e parte alla ricerca di colei che sembra essere l’unica donna rimasta in vita: Rose, interpretata da Valentina Lodovini.

I protagonisti della storia intraprenderanno un viaggio alla scoperta di loro stessi, di una natura incontaminata e alla ricerca di una figura materna.

I registi Lorenzo Lombardi («In the market») e Nicola Santi Amantini («Non ci indurre in tentazione») raccontano che il film è innovativo anche perché Valentina Lodovini è «l’unica attrice adulta, dato che tutto il resto del cast (fra protagonisti, secondari e comparse) è composto da più di 60 attori under 10».

La pellicola è la conclusione di un progetto scolastico, iniziato a dicembre 2022 e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e Ministero dell’Istruzione e che vede l’insegnamento del Cinema a scuola, (coadiuvato dal dirigente scolastico Elio Boriosi e dalla referente l’insegnante Loretta Zazzi), col patrocinio del Comune di San Giustino. La pellicola si trova in questo momento in fase di post-produzione.