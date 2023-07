In Umbria si gira "Eva": aperti i casting. Si cercano soprattutto bambini e bambine

Perugia, 14 luglio 2023 - Nuove produzioni cinematografiche in terra d'Umbria. E’ in corso di preparazione, infatti, il film drammatico dal titolo provvisorio “Eva”, per la regia di Emanuela Rossi, prodotto da Courier Film. Le riprese partiranno da ottobre 2023 e si svolgeranno tra le regioni Umbria e Lazio. Casting al via: la produzione sta cercando bambini coprotagonisti e altri piccoli ruoli (bambini tra i 6 e gli 11 anni e bambine tra i 6 e i 9 anni, tra le quali anche due gemelle omozigote). La ricerca interessa prevalentemente i territori delle regioni Umbria e Lazio, ma si estende anche a quelle di Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna. Non sono richieste esperienze di recitazione, è però necessario un italiano senza inflessioni troppo marcate. Tutti coloro che vorranno presentare i candidati al casting aperto, potranno recarsi a due appuntamenti in programma: martedì 18 luglio dalle 10 alle 18 Sala Binni della Biblioteca Augusta, situata in via delle Prome, 15, a Perugia; mercoledi’ 19 luglio dalle ore 10 alle ore 18 alla sala Conferenze del Centro Multimediale nel Piazzale Antonio Bosco, 3/a, a Terni. Chi invece non riuscisse a recarsi agli appuntamenti potrà lo stesso inviare la candidatura entro e non oltre il 23 luglio all’indirizzo email [email protected], allegando quattro foto (primo piano, profili e figura intera) e un breve video di presentazione, indicando generalità, luogo di provenienza e contatto telefonico di un avente titolo. La produzione ricorda che i minorenni potranno inviare la candidatura solo attraverso i propri genitori o chi ne fa le veci.