“La Ztl non serve, penso di toglierla”. Terni, ultimatum del sindaco Bandecchi

Terni, 25 marzo 2024 – Senza una soluzione condivisa sul nuovo regolamento d’accesso, il sindaco Stefano Bandecchi si dice pronto a togliere definitivamente la Ztl. Lo annuncia in un video diffuso via Fb dal vicesindaco Riccardo Corridore. E’ quest’ultimo a chiedere a Bandecchi lumi su "un problema che attanaglia Terni e ha scatenato polemiche: la Ztl".

«Volevo telefonare all’assessore e chiedere informazioni - così Bandecchi –. Come voi sapete io la Ztl l’avrei tolta, l’ho detto in campagna elettorale, per me la Ztl a Terni fa ridere, Terni deve avere un paio di strade chiuse al traffico, solo pedonali, per il resto per me è ridicolo che Terni abbia una Ztl". "Però non sono ternano e non vivo direttamente a Terni – continua il sindaco –, quindi ho aperto un dialogo che, però, sta diventando pesante, perché vedo che ogni giorno qualcuno si alza con qualche problema. Aspetterò ancora una quindicina di giorni per capire se si arriva a una soluzione condivisa da tutti, dopo di che farò il sindaco e, non avendo bisogno di essere rieletto tra quattro anni e quattro mesi, immagino che toglierò la Ztl perché a Terni è totalmente anacronistica, non serve a nulla, penalizza molto il commercio". "Farà anche un favore a che vive nelle zone centrali - conclude Bandecchi – ma noi dobbiamo fare un favore a tutti i cittadini,dobbiamo fare del bene e io faccio parte di una sola lobby: la mia".

Il nuovo regolamento di accesso alla Ztl è finito da settimane al centro delle polemiche con proteste arrivate da più parti: medici, artigiani, commercianti, famiglie di disabili. Venerdì scorso dall’incontro tra Confartigianato e gli assessori comunali Iapadre e Renzi era emersa la volontà dell’amministrazione di modificare il regolamento in questione.

Ste.Cin.