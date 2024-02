Vuoi giocare a tennis?. Allora usa lo smartphone

CITTA’ DI CASTELLO - C’è una novità a portata di click per gli amanti del tennis: è stata attivata l’Appsport da parte del gestore Polisport, che permetterà a chiunque di prenotare e pagare una partita negli impianti comunali del Centro Belvedere attraverso uno smartphone o un tablet, scegliendo giorno, ora e la disponibilità di servizi come l’illuminazione. Scaricabile da smartphone o tablet Appsport è già utilizzata per le attività di acquafitness e offre l’opportunità a chi vuol giocare a tennis di consultare quotidianamente la disponibilità dei tre campi al coperto (con la stagione più calda anche del quarto terreno di gioco all’aperto) per i sette giorni successivi.

Comunicando al front-office di Polisport il proprio indirizzo mail, è possibile ricevere le credenziali per utilizzare il sistema in autonomia. Tra i progetti: l’apertura verso i giovani con Tennis Academy che accoglie circa 60 ragazzi allenati da due tecnici federali - Clemente Monaco ed Ettore Caselli - e l’obiettivo di andare a coinvolgere gli studenti delle scuole. Un movimento di appassionati in grande crescita a Città di Castello, come emerge dai dati forniti anche dalla presidente del Circolo Tennis Gioia Calagreti: i soci sono passati da 78 a 114 in un anno con tante donne in più. "Con la nuova app una modalità di fare sport moderna e indispensabile al giorno d’oggi, un servizio in più per tutti gli sportivi di Città di Castello che, oltre a disporre di un’impiantistica comunale di prim’ordine per il tennis, riqualificata e migliorata con importanti investimenti, potranno giocare con maggiore facilità sui nostri campi", hanno detto il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti nella conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di Polisport.