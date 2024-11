Volpi attacca: "Che fine hanno fatto gli investimenti su San Sisto?"

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicola Volpi ha depositato un’interrogazione per chiedere conto alla giunta dei progetti finanziati da Agenda Urbana per il periodo 2021-2027 che interessano il quartiere di San Sisto, dove erano incorso importanti investimenti. "Ci sono circa 17 milioni e mezzo di euro - sottolinea Volpi -che sono stati approvati nel corso dall’amministrazione Romizi e che erano destinati al recupero e alla valorizzazione di alcune importanti aree del quartiere, tra cui Piazza Martinelli, il Teatro Foresi, le due torri di proprietà comunale oltre che intervenire sulla mobilità dolce e sul verde pubblico e la cultura".

"In questi ultimi mesi – conclude Volpi – non è stato posto in essere nulla per portare a compimento questi progetti,che,ricordo, sono quasi totalmente finanziati con fondi comunitari e regionali. Il rischio? Quello di vedere sprecate e perse opportunità di sviluppo per San Sisto e i suoi residenti".