Violenza sulle donne . In scena "La pelle nuova delle parole"

Nell’ambito del programma di iniziative realizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le studentesse e gli studenti di OUT! - Organismo Teatrale Universitario, presenteranno domani alle 18,30, nell’Aula Magna del Complesso Monumentale di San Pietro, lo spettacolo “La pelle nuova delle parole”. Si tratta di un dialogo che emerge dalle esperienze reali di coloro che operano in questo settore, dal quale sono scaturiti contenuti e riflessioni, consapevelezze personali e corali.