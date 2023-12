Villa Redenta. Nuova gestione dell’ostello

SPOLETO Nuovo gestore per l’ostello di Villa Redenta. La Provincia di Perugia (nella foto la presidente Stefania Proietti) ha affidato la gestione delle strutture ricettive extralberghiere (ovvero l’ex frateria e l’ex scuderia) alla cooperativa sociale Azzurra. Il contratto avrà una durata di sei anni mentre il canone annuo risulta pari a 40.331 euro oltre Iva. L’ex frateria, in particolare, dispone di 9 camere (23 posti letto) e di un appartamento (3) mentre l’ex scuderia ospita al suo interno altre 9 stanze (47), un punto informazione e la sala polivalente denominata “Monterosso“ utilizzabile per convegni, briefing ed eventi di vario tipo. Il concessionario, "dovrà gestire l’attività ricettiva delle strutture avvalendosi di personale professionalmente qualificato" ed occuparsi delle spese di manutenzione "degli edifici, degli arredi, delle attrezzature e dello spazio esterno antistante gli accessi a entrambi gli edifici".