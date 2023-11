Vigili del fuoco umbri in aiuto della Toscana

PERUGIA – ll sistema di protezione civile dell’Umbria si mobilita in aiuto alla macchina dei soccorsi attivata in Toscana per fronteggiare le gravi criticità causate da forti allagamenti e maltempo che hanno interessato una vasta parte del territorio. "La Regione ha dato immediatamente la sua disponibilità - riferisce l’assessore regionale alla Protezione civile, Enrico Melasecche - e già venerdì sera, in accordo con il dipartimento nazionale di Protezione civile, è partita dall’Umbria una prima squadra di sommozzatori, dotata di un gommone, impegnata nella ricerca dei dispersi in collaborazione con i vigili del fuoco. Ieri in partenza una seconda squadra composta dalla dirigente e funzionari del servizio regionale di Protezione civile e da altri volontari, alla volta del centro di ammassamento soccorritori di Campi Bisenzio. Qui verrà loro indicato dove recarsi e intervenire, con le idrovore e gli altri mezzi a disposizione, per liberare le famiglie e le attività produttive dalla morsa del fango".