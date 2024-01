Videomapping Rocca Flea. La tecnologia fa scuola

GUALDO TADINO - Si chiama "Videomapping Rocca Flea" l’ appuntamento (dalle 17,30) del 6 gennaio. Dopo il successo della prima proiezione - il 24 dicembre nel - complesso monumentale, ora si propone la bella iniziativa, parte integrante di un progetto "Pcto", che vede protagonisti studenti dell’ indirizzo tecnico- grafico e comunicazione dell’Istituto di istruzione superiore "Raffaele Casimiri" presieduto da Sabrina Antonelli; lo stesso è coordinato dai tecnici dell’associazione "Gualdo digitale" guidati da Alessandro Paoletti, in collaborazione con l’associazione "Educare alla vita buona" nell’ambito del progetto "Meet", sostenuto dalla Fondazione Perugia. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di svolgere attività nei nuovi spazi del Polo territoriale di eccellenza educativa recentemente ristrutturati: hanno appreso tecniche di proiezione e progettazione, realizzando maschere e grafiche da proiettare e relative al castello federiciano, che hanno fatto ammirare il complesso in una serie di suggestivi scorci di luce e di colori. Un percorso didattico innovativo per gli studenti, con risvolti anche in chiave lavorativa.

A.C.