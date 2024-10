"Vicenda area della Rocchetta. Serve meno demagogia"

GUALDO TADINO - Sulla vicenda dell’area della Rocchetta servono "meno demagogia e più concretezza". Lo sostiene il Coordinamento gualdese di Forza Italia, con Fabio Viventi (nella foto), Silvia Minelli e Gianni Frillici. Dopo i chiarimenti del vicepresidente della Regione Roberto Morroni, affermano: "Chi parla di archiviazione del progetto è in malafede", perché il paur ( procedimento ambientale unico regionale) passa attraverso il superamento di vincoli ambientali e deve tener conto dei contenziosi in atto per sdemanializzare e ridemanializzare alcune particelle oggetto dell’intervento. L’azienda, per completare il fascicolo, ha richiesto una variante urbanistica, e poi le sanatorie sui vari opifici. "Il pallino-aggiungono - ormai da mesi, è in mano all’amministrazione, in quanto qualsiasi variante urbanistica deve transitare in Consiglio comunale. E allora perché Presciutti ha tenuto ferma questa pratica per tutti questi mesi?". Circa l’ordinanza col "bello spettacolo delle barriere che non consentono nemmeno l’accesso alle fonti pubbliche", osservano che il sindaco ha emesso l’ordinanza urgente dopo quasi un anno e mezzo dal decreto dell’Autorità di bacino e dopo che i lavori eseguiti al costone roccioso. Annunciano che indagheranno anche sulla liceità di questa ordinanza. Concludono, invitando "tutti gli attori in gioco a non alimentare il clima di caccia alle streghe, con comunicati e post densi di allusioni". A.C.