Via alla Festa dell’educazione. Dialogo tra adulti e giovani

GUALDO TADINO Appuntamenti di rilievo per l’Oktober.edu-fest, festa dell’educazione della fascia appenninica, promossa nel contesto del progetto P-Tree coordinato dal professo Giovanni Carlotti (foto) col sostegno dell’impresa sociale “Con i Bambini“. Oggi, dalle 16, nella sede di viale Don Bosco, gruppi di insegnanti ed educatori partecipano al workshop a numero chiuso sul dialogo tra adulti e giovani, curato da tre esperti di prestigio nazionale come Cesare Moreno, Roberta Passoni e Franco Lorenzoni, finalizzato a "raccogliere i nodi problematici e le strategie virtuose" per promuoverlo. Alle 18 un incontro aperto a tutti nei locali del teatro Don Bosco; si parla della reciprocità nell’esperienza educativa, di rapporto e dialogo tra giovani e adulti, figli e genitori, nonni e nipoti. La discussione verrà guidata da Moreno, Passoni e Lorenzoni, con Sonia Coluccelli moderatrice. Alle 21, ad ingresso libero, proiezione del pluripremiato film “Tutto quello che vuoi“ di Francesco Bruni. Domani, alle 11, nei locali P-Tree, viene ufficializzato il “Patto Educativo di Comunità di Gualdo Tadino“, con la partecipazione di esponenti di istituzioni locali e degli istituti scolastici, documento rivolto ad associazioni ed enti del terzo settore del territorio. Tra i testimoni dell’appuntamento Lauro Seriacopi, vicepresidente della Fondazione Don Milani, e don Fabio Corazzina, parroco di Camignone, in provincia di Brescia, già coordinatore nazionale di Pax Christi e assistente Agesci.

Alberto Cecconi