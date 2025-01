Via al recupero della Colonia di Santa Lucia

BASTIA UMBRA - Prosegue l’iter per restituire la Colonia di Santa Lucia e i suoi spazi alla città e all’omonimo quartiere. Per questo si è svolto il terzo incontro in Regione per la gestione e la ripresa in consegna, da parte del Comune di Bastia Umbra; un percorso per il quale l’amministrazione ha messo a bilancio risorse destinate per il recupero e sistemazione dello stabile che si trova in stato di degrado e abbandono.

Nell’incontro svoltosi a Perugia, nella sede regionale, si ha avuto modo di approfondire e presentare il progetto sociale elaborato dall’assessora Elisa Zocchetti (foto), necessario per riavere in consegna e gestione dalla Regione gli spazi della Colonia. Nei colloqui con la Regione, rappresentata dall’ingegner Francesca Pazzaglia si è provveduto a tracciare i prossimi passaggi che porteranno a completamento l’intero iter.

Sul piano operativo e per superare alcuni degli ostacoli emersi, l’amministrazione comunale bastiola procederà ora al rilievo degli abusi presenti nella struttura e alla contestazione degli stessi, redigendo un piano di rimozione degli abusi e di ripresa, dapprima dello spazio verde e, una volta completato, dell’intera struttura. Contestualmente, l’Ufficio Servizi alla Persona completerà la redazione del progetto sociale che riconsegnerà finalmente a Bastia e al quartiere di Santa Lucia la Colonia.