Vento forte, crolla il tetto di un capannone a San Savino. E a Perugia si ribalta una cisterna di Gpl

Perugia, 28 marzo 2024 – Il forte vento ha causato danni per tutta la giornata di oggi, 28 marzo, in varie zone del territorio umbro. Oltre a questo ci sono stati almeno due incendi di importanti dimensioni che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

A Ponte San Giovanni a causa di un incendio una donna è stata ricoverata in gravi condizioni per l'inalazione di fumi. Le operazioni di soccorso sono state messe in atto, mentre in località San Savino un rogo ha interessato il tetto di un'abitazione .

A Foligno i pompieri sono intervenuti per il crollo del tetto di un capannone a causa delle forti raffiche di vento, mentre sulla Strada Burgiano a Perugia un'autocisterna con circa 7000 litri di Gpl è uscita fuori strada. Le operazioni di recupero sono andate avanti fino a tarda sera. Inoltre, è stata richiesta la presenza del modulo MO.EC (modulo per emergenza calamita proveniente da altri comandi) per domani mattina, 29 marzo, in relazione agli eventi che si sono verificati oggi.