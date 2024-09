Vendevano droga in centro. Due arresti

FOLIGNO - Vendevano eroina e cocaina a due passi dal centro storico. Per questo gli agenti della Polizia di Foligno, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, hanno arrestato due cittadini tunisini, per detenzione in concorso di stupefacenti ai fini di spaccio. A insospettire gli agenti i movimenti dei due in strada. Dopo un’accurata analisi del modus operandi degli spacciatori, la Polizia si è appostata e ha assistito a due cessioni di singole dosi di droga in favore di altrettanti assuntori, subito bloccati dai poliziotti così come i due spacciatori. Dalle perquisizioni, uno dei due è stato trovato in possesso di 20 dosi di eroina e di 15 di cocaina, oltre a 250 euro in contanti. Il secondo uomo, invece, è stato trovato con un unico involucro contenente 25 grammi di cocaina, oltre a 50 euro in contanti. Entrambi i nordafricani, peraltro già con precedenti, sono stati quindi arrestati in flagranza.