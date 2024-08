Valfabbrica, incendio nel bosco: le fiamme minacciano le case

Perugia, 4 agosto 2024 – Un incendio è divampato nel pomeriggio in un bosco in località Collemincio nel comune di Valfabbrica (Perugia). Le fiamme hanno minacciato una azienda agricola e varie abitazioni, ma sono state domate. Sul posto, oltre la squadra vigili del fuoco di Gaifana, squadra AIB da Perugia (Antincendio boschivo), DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) e un'altra squadra dalla sede centrale di Perugia. Ha operato vari sganci anche il Drago 124 proveniente da Arezzo. Alle ore 19:06 l'incendio è in fase di bonifica.