Un’orvietana ai vertici della Fidapa

ORVIETO Un’orvietana ai vertici nazionali dell’associazione femminile Fidapa. All’Hotel Sheraton di Roma, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato di presidenza nazionale della Fidapa Bpw Italy. Anna Maria Turchetti (nella foto), socia della sezione di Orvieto e presidente uscente del Distretto , è stata eletta segretaria nazionale Fidapa per il biennio 2023-2025. "La sezione di Orvieto ha avuto modo di apprezzare le sue doti umane, il grande impegno, la generosità e le indubbie capacità sin dagli esordi, da quando nel biennio 2015-2017 ricoprì il ruolo di presidente di sezione, fino all’affermazione nel Comitato di presidenza del Distretto centro, come vicepresidente prima e presidente poi. Durante tutto questo percorso le socie di Orvieto hanno visto sbocciare il grande impegno, la dedizione ai valori della Fidapa, la ferma volontà di offrire un deciso contributo alla causa femminile, dicono le socie orvietane.