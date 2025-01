Una guida per scegliere l’istituto superiore adatto

GUBBIO – Sono settimane importanti per il futuro di tanti ragazzi delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, che in questo periodo dovranno effettuare l’iscrizione alla scuola superiore. Per affiancarli in questo compito tutt’altro che scontato, le amministrazioni dei Comuni della Zona Sociale 7 hanno voluto una guida, realizzata dall’Ufficio Informagiovani, che vuole contribuire a fare chiarezza su un passaggio fondamentale per ogni studente e che va vista come integrazione di quanto già proposto in tema di orientamento dai singoli istituti. Stampata in 500 copie e realizzata in collaborazione con i dirigenti dell’IIS Cassata - Gattapone, dell’IIS Casimiri e del Polo Liceale Mazzatinti, verrà distribuita in tutte le classi terze delle Scuole secondarie di primo grado dell’eugubino – gualdese. Grazie alla guida gli studenti potranno visionare in maniera sintetica, ma esaustiva, tutti gli indirizzi presenti nei 3 principali istituti superiori e avere utili suggerimenti per scegliere al meglio. La guida, oltre che nel formato cartaceo, è scaricabile in formato PDF sul sito dell’Informagiovani Gubbio.