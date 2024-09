Un pianeta al collasso. Studiosi a confronto

Indagini e riflessioni attorno a un tema di forte attualità: si intitola infatti “Un pianeta al collasso“ il convegno annuale in programma per domani e domenica (a partire dalle ore 9 al Teatro degli Illuminati). È il convegno nazionale di studi numero 36 organizzato dalla rivista “L’Altrapagina“ che chiama a confronto quattro relatori: Paolo Cacciari, Jean Leonard Tuoadì, Valentino Mercati e Roberto Mancini i cui interventi sono in programma tra domani e domenica. Intanto oggi a Città di Castello ci sono un paio di interessanti iniziative. Alle ore 17 nel Santuario Madonna delle Grazie c’è un corso di formazione organizzato dall’Associazione Chiese Storiche di Città di Castello e tenuto da don Andrea Czortek (professore di Storia del Cristianesimo) dal titolo “I frati Servi di Maria a Città di Castello“; la professoressa Giulia Benedetti (storica dell’arte) parlerà del Santuario della Madonna delle Grazie e il suo patrimonio. Per gli amanti dell’arte, in centro storico oggi dalle ore 18 a Palazzo del Podestà vernissage della mostra personale dell’artista Giordano Pierini dal titolo “Filo conduttore“. La mostra sarà aperta fino a domenica 22 settembre (dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 23).