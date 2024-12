Un defibrillatore nella frazione di Ospedaletto

Sarà inaugurata domani alle 11 l’installazione del defibrillatore nella frazione di Ospedaletto. Lo annuncia il Comune. "Il dispositivo, che può risultare fondamentale nel salvare la vita in caso di arresto cardiaco, sarà posto presso il Bar Tilde – fa sapere l’amministrazione comunale– . Si tratta della terza installazione nel giro di pochi mesi, dopo quelle inaugurate nel capoluogo e nella frazione di San Marino". Insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, saranno presenti anche volontari della locale “Misericordia“, "che spiegheranno ai presenti il funzionamento dell’apparecchio". L’appuntamento è ovviamente aperto alla cittadinanza che è invitata a partecipare, anche per apprendere le nozioni di base sull’utilizzo dello strumento, ritenuto fondamentale nei soccorsi in caso di arresto cardiaco.