Un campione per amico. Super festa dello sport al Santa Giuliana

Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione, con Banca Generali, saranno oggi allo stadio Santa Giuliana per l’iniziativa “Un Campione per Amico“. "Siamo felici di ritornare a Perugia sostenendo come Banca ormai da dodici anni un evento che non è solo sportivo ma racchiude valori di vita e di relazione", spiega Ermes Biagiotti. "Oggi cercheremo di trasmettere ai tanti bambini che incontreremo sensazioni uniche, facendoli giocare e divertire". Parola di super Adriano.